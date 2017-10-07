"Бавария" заплатила почти два миллиона евро за экс-ассистента Хайнкеса

"Бавария" выполнила условие нового главного тренера команды Юппа Хайнкеса, сообщает немецкая пресса.

Мюнхенский клуб заплатил 1,75 миллиона евро, чтобы переманить из "Фортуны Дюссельдорф" бывшего ассистента Хайнкеса - Петера Херманна.

Стоит отметить, что Хайнкес и Херманн работали вместе в "Баварии" в период с 2011 по 2013 год.

Не пропустите: Тухель поздравил Юппа Хайнкеса. | http://soccernews.ru