"Бавария" заплатит Горетцке 20 миллионов евро в качестве подъемных

Теги бавария мюнхенлеон горетцка

"Бавария" заплатит Горетцке 20 миллионов евро в качестве подъемных

Стали известны финансовые условия контракта полузащитника Леона Горетцки, который перейдет в "Баварию" летом, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист получит от мюнхенцев 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса. При этом хавбек будет получать зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что 22-летний Горетцка достанется "Баварии" бесплатно, так как его контракт с "Шальке" истекает летом.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Левандовски. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 24 41
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Аугсбург 24 32
9 Хоффенхайм 24 32
10 Ганновер 96 24 32
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов