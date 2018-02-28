"Бавария" заплатит Горетцке 20 миллионов евро в качестве подъемных

Стали известны финансовые условия контракта полузащитника Леона Горетцки, который перейдет в "Баварию" летом, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист получит от мюнхенцев 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса. При этом хавбек будет получать зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что 22-летний Горетцка достанется "Баварии" бесплатно, так как его контракт с "Шальке" истекает летом.

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