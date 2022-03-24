"Бавария" заплатит крупную сумму за 13-летнего таланта

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Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к 13-летнему нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Майку Уиздому, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, "Бавария" заплатит за футболиста 300 тысяч евро. При этом мюнхенский клуб уже договорился с родителями юного игрока.

"Подобные сделки вредят немецкому футболу. Это неуважение", - сказал директор академии "Боруссии".

Стоит отметить, что Уиздомом также интересовались леверкузенский "Байер" и дортмундская "Боруссия", но "Бавария" предложила самые выгодные финансовые условия.

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