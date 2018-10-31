"Бавария" запросила у "Ювентуса" информацию по Дибале
Мюнхенская "Бавария" запросила у туринского "Ювентуса" информацию по его форварду Пауло Дибале, информирует Corriere di Torino.
Так, по сведениям источника, мюнхенский клуб предпринял попытки выйти на контакт со "старой синьорой" касательно возможного трансфера аргентинца. Однако сам 24-летний нападающий чемпионов Италии исключил свой переезд на "Альянц Арену".
Контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022-го года.
Напомним, "Ювентус" установил цену на Дибалу. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|21
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|19
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|17
|4
|Вердер Бремен
|9
|17
|5
|РБ Лейпциг
|9
|16
|6
|Герта
|9
|16
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Хоффенхайм
|9
|13
|9
|Аугсбург
|9
|12
|10
|Вольфсбург
|9
|12
|11
|Фрайбург
|9
|12
|12
|Байер Леверкузен
|9
|11
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|ФК Нюрнберг
|9
|9
|15
|Шальке
|9
|7
|16
|Ганновер 96
|9
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|5
|18
|Штутгарт
|9
|5