"Бавария" заработает рекордную сумму за участие в текущем сезоне Лиги Чемпионов
"Бавария" побьет рекорд "Барселоны" по заработку в одном сезоне Лиги Чемпионов.
Как сообщает Kicker, мюнхенский клуб по итогам текущего розыгрыша ЛЧ заработает более 120 миллионов евро. "Барселона" в 2019 году заработала 117,73 миллиона евро.
В текущем сезоне система выплат выглядит следующим образом:
Выход в групповую стадию: 15,25 миллиона евро;
Групповая стадия: 2,7 млн евро за победу. (16,2 млн евро за 6 побед - прим. Soccernews.ru);
Выход в 1/8 финала: 9,5 млн евро;
Выход в четвертьфинал: 10,5 млн евро;
Выход в полуфинал: 12 млн евро;
Выход в финал: 15 млн евро;
Победа в Лиге Чемпионов: 4 млн евро + 3,5 млн евро за попадание в Суперкубок УЕФА.
Также стоит отметить, что "Бавария" дополнительно получит 33,24 млн евро, так как они занимают третье место в рейтинге, основанном на результатах команды в Лиге Чемпионов за последнее десятилетие. Кроме того, клуб получит 11,5 млн евро от телевизионных прав.
Таким образом, "Бавария" выручит 123 миллиона евро, однако сумма вырастет до 130 миллионов, если клуб выиграет ЛЧ.
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"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20