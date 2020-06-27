"Бавария" завершила чемпионат победой, "Боруссия" разгромно проиграла "Хоффенхайму" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 34-го тура немецкой Бундеслиги.
"Унион Берлин" - "Фортуна" 3:0
Голы: Уджа, 26 - 1:0, Гентнер, 54 - 2:0, Абдуллахи, 90 - 3:0
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:2
Голы: Вернер, 28 - 0:1, Варгас, 71 - 1:1, Вернер, 80 - 1:2
"Фрайбург" - "Шальке" 4:0
Голы: Вальдшмидт, 20 - 1:0, Шмид, 38 - 2:0, Хелер, 46 - 3:0, Вальдшмидт, 57 - 4:0
"Вердер" - "Кельн" 6:1
Голы: Осако, 22 - 1:0, Рашица, 27 - 2:0, Фюллькруг, 29 - 3:0, Классен, 55 - 4:0, Осако, 58 - 5:0, Дрекслер, 62 - 5:1, Сарджент, 68 - 6:1
"Айнтрахт" - "Падерборн" 3:2
Голы: Роде, 9 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Дост, 52 - 3:0, Дрэгер, 55 - 3:1, Михель, 75 - 3:2
"Вольфсбург" - "Бавария" 0:4
Голы: Коман, 4 - 0:1, Кюизанс, 37 - 0:2, Левандовски (пен), 72 - 0:3, Мюллер, 79 - 0:4
"Боруссия" М - "Герта" 2:1
Голы: Хофманн, 7 - 1:0, Эмболо, 78 - 2:0, Ибишевич, 90 - 2:1
"Байер" - "Майнц" 1:0
Гол: Фолланд, 2 - 1:0
"Боруссия" Д - "Хоффенхайм" 0:4
Голы: Крамарич, 8 - 0:1, Крамарич, 30 - 0:2, Крамарич, 48 - 0:3, Крамарич (пен), 50 - 0:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20