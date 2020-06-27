"Бавария" завершила чемпионат победой, "Боруссия" разгромно проиграла "Хоффенхайму" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги

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"Бавария" завершила чемпионат победой, "Боруссия" разгромно проиграла "Хоффенхайму" и другие результаты 34-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 34-го тура немецкой Бундеслиги.

"Унион Берлин" - "Фортуна" 3:0

Голы: Уджа, 26 - 1:0, Гентнер, 54 - 2:0, Абдуллахи, 90 - 3:0


"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:2

Голы: Вернер, 28 - 0:1, Варгас, 71 - 1:1, Вернер, 80 - 1:2


"Фрайбург" - "Шальке" 4:0

Голы: Вальдшмидт, 20 - 1:0, Шмид, 38 - 2:0, Хелер, 46 - 3:0, Вальдшмидт, 57 - 4:0


"Вердер" - "Кельн" 6:1

Голы: Осако, 22 - 1:0, Рашица, 27 - 2:0, Фюллькруг, 29 - 3:0, Классен, 55 - 4:0, Осако, 58 - 5:0, Дрекслер, 62 - 5:1, Сарджент, 68 - 6:1


"Айнтрахт" - "Падерборн" 3:2

Голы: Роде, 9 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Дост, 52 - 3:0, Дрэгер, 55 - 3:1, Михель, 75 - 3:2


"Вольфсбург" - "Бавария" 0:4

Голы: Коман, 4 - 0:1, Кюизанс, 37 - 0:2, Левандовски (пен), 72 - 0:3, Мюллер, 79 - 0:4


"Боруссия" М - "Герта" 2:1

Голы: Хофманн, 7 - 1:0, Эмболо, 78 - 2:0, Ибишевич, 90 - 2:1


"Байер" - "Майнц" 1:0

Гол: Фолланд, 2 - 1:0


"Боруссия" Д - "Хоффенхайм" 0:4

Голы: Крамарич, 8 - 0:1, Крамарич, 30 - 0:2, Крамарич, 48 - 0:3, Крамарич (пен), 50 - 0:4

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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