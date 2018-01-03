"Бавария" завершила работу на трансферном рынке

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"Бавария" завершила работу на трансферном рынке

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что мюнхенский клуб больше не будет покупать игроков во время зимнего трансферного окна.

Таким образом, единственным новичком "Рекордмастер" в январе стал форвард Сандро Вагнер.

"Трансферы "Баварии" не были экономически рискованными. Этой зимой мы завершаем работу на трансферном рынке после перехода Вагнера" - цитирует 72-летнего специалиста TZ.

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