"Бавария" – "Зонненхоф" – 5:3 (обзор)

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"Бавария" – "Зонненхоф" – 5:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Баварией" и "Зонненхофом" (5:3).

Видео: "Бавария" – "Зонненхоф".

 

Не пропустите: Хет-трик Рибери принес "Баварии" победу в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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