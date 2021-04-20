"Баварию", "Боруссию" Д и "Порту" могут вернуть в Лигу Чемпионов
В УЕФА изучают различные варианты завершения текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Напомним, что за участие в создании Суперлиги Европы из главного еврокубка могут дисквалифицировать "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити".
Один из возможных сценариев - признание ПСЖ победителем турнира. Но он маловероятен из-за серьёзных финансовых потерь на фоне потенциальной отмены топ-матчей.
Также рассматривается вариант с возвращением в ЛЧ уже вылетевших "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Порту".
Ожидается, что окончательное решение на этот счёт будет принято в пятницу, 23 апреля.
Не пропустите: УЕФА одобрил реформу Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Перес рассказал о переговорах с Лапортой по поводу создания Суперлиги Европы
-
Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде
-
Моуринью отказался комментировать своё увольнение из "Тоттенхэма"
-
"Ростов" опубликовал заявление о судействе в РПЛ
-
Перес допустил сокращение длительности футбольных матчей
-
"Тоттенхэм" определил четырёх кандидатов на замену Моуринью
-
Бекхэм раскритиковал создание Суперлиги Европы
-
"Реал", "Барселону" и "Атлетико" не исключат из Ла Лиги: названа причина
-
Перес прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса
-
Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться в "Спартак"
-
1
"Баварию", "Боруссию" Д и "Порту" могут вернуть в Лигу Чемпионов
-
Кокорин пропустит седьмой матч "Фиорентины" подряд
-
Перес исключил возвращение Роналду в "Реал"
-
Клубам не из Суперлиги пообещали крупные солидарные выплаты
-
Орлов опасается, что Моуринью возглавит "Зенит"
-
СМИ узнали размер неустойки Газизова за уход из "Спартака"
-
Уткин высказался о создании Суперлиги Европы
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" негативно отреагировали на новость о Суперлиге
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4