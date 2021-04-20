"Баварию", "Боруссию" Д и "Порту" могут вернуть в Лигу Чемпионов

В УЕФА изучают различные варианты завершения текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Напомним, что за участие в создании Суперлиги Европы из главного еврокубка могут дисквалифицировать "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити".

Один из возможных сценариев - признание ПСЖ победителем турнира. Но он маловероятен из-за серьёзных финансовых потерь на фоне потенциальной отмены топ-матчей.

Также рассматривается вариант с возвращением в ЛЧ уже вылетевших "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Порту".

Ожидается, что окончательное решение на этот счёт будет принято в пятницу, 23 апреля.

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