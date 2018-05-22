"Баварию" летом могут покинуть два игрока

Теги бавария мюнхенхуан бернаттьяго алькантара

"Баварию" летом могут покинуть два игрока

"Бавария" летом собирается избавиться от двух футболистов.

Как сообщает Todomercadoweb, речь идет о защитнике Хуане Бернате и хавбеке Тьяго Алькантаре.

Напомним, что по слухам Алькантара не против вернуться в "Барселону", которую покидает Андрес Иньеста.

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