"Баварию" летом могут покинуть два игрока

"Бавария" летом собирается избавиться от двух футболистов.

Как сообщает Todomercadoweb, речь идет о защитнике Хуане Бернате и хавбеке Тьяго Алькантаре.

Напомним, что по слухам Алькантара не против вернуться в "Барселону", которую покидает Андрес Иньеста.

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