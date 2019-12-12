"Баварию" могут покинуть два испанских игрока

Теги бавария мюнхентьяго алькантарахави мартинесдавид алаба

"Баварию" могут покинуть два испанских игрока

"Бавария" летом может расстаться с двумя испанскими игроками.

По сведениям Sport Bild, мюнхенский клуб могут покинуть хавбеки Хави Мартинес и Тьяго Алькантара.

Однако "Бавария" пытается удержать защитника Давида Алабу. Клуб готов повысить ему зарплату до уровня лидеров команды, т.е. до 15 миллионов евро за сезон.

После 14 туров "Бавария" занимает в Бундеслиге седьмое место, отставая от лидера на 7 очков.

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