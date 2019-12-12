"Баварию" могут покинуть два испанских игрока
"Бавария" летом может расстаться с двумя испанскими игроками.
По сведениям Sport Bild, мюнхенский клуб могут покинуть хавбеки Хави Мартинес и Тьяго Алькантара.
Однако "Бавария" пытается удержать защитника Давида Алабу. Клуб готов повысить ему зарплату до уровня лидеров команды, т.е. до 15 миллионов евро за сезон.
После 14 туров "Бавария" занимает в Бундеслиге седьмое место, отставая от лидера на 7 очков.
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|14
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|14
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|Хоффенхайм
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|Унион Берлин
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