"Баварию" может возглавить Тухель

Следующим главным тренером мюнхенской "Баварии" может стать Томас Тухель, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане чемпионов Германии рассматривают кандидатуру бывшего наставника "Майнца" и дортмундской "Боруссии", как наиболее привлекательную среди специалистов, которые в настоящее время находятся без работы.

Напомним, "Бавария" объявила имя временного сменщика Анчелотти. | soccernews.ru