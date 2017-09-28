"Баварию" может возглавить Тухель

Теги томас тухельбавария мюнхен

"Баварию" может возглавить ТухельСледующим главным тренером мюнхенской "Баварии" может стать Томас Тухель, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане чемпионов Германии рассматривают кандидатуру бывшего наставника "Майнца" и дортмундской "Боруссии", как наиболее привлекательную среди специалистов, которые в настоящее время находятся без работы.

Напомним, "Бавария" объявила имя временного сменщика Анчелотти. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 6 9
8 Герта 6 8
9 Боруссия Менхенгладбах 6 8
10 Байер Леверкузен 6 7
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
15 Гамбург 6 6
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов