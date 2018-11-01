"Баварию" раскритиковали за фото игрока в костюме арабского террориста

"Баварию" раскритиковали в твиттере из-за фотографии с Хэллоуинской вечеринки, на защитник команды Рафинья нарядился в национальный арабский костюм и взял в руки коробки с надписью "опасно".

Большинство фанатов из арабских стран обиделись и обвинили клуб в расизме. "Бавария" удалила твит, однако травля продолжилась в комментариях к другим постам.

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