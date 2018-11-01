"Баварию" раскритиковали за фото игрока в костюме арабского террориста
"Баварию" раскритиковали в твиттере из-за фотографии с Хэллоуинской вечеринки, на защитник команды Рафинья нарядился в национальный арабский костюм и взял в руки коробки с надписью "опасно".
Большинство фанатов из арабских стран обиделись и обвинили клуб в расизме. "Бавария" удалила твит, однако травля продолжилась в комментариях к другим постам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|21
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|19
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|17
|4
|Вердер Бремен
|9
|17
|5
|РБ Лейпциг
|9
|16
|6
|Герта
|9
|16
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Хоффенхайм
|9
|13
|9
|Аугсбург
|9
|12
|10
|Вольфсбург
|9
|12
|11
|Фрайбург
|9
|12
|12
|Байер Леверкузен
|9
|11
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|ФК Нюрнберг
|9
|9
|15
|Шальке
|9
|7
|16
|Ганновер 96
|9
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|5
|18
|Штутгарт
|9
|5