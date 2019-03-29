"Баварская" точка бифуркации: 6 игроков, которых мюнхенцы могут подписать этим летом

Вчера редакция Soccernews представила материал о нынешней ситуации в "Баварии". За последние несколько лет клуб выпал из числа претендентов на главный трофей европейского клубного футбола (на бумаге это звание, конечно, никуда не делось, но вот на практике команда не проходила в финал с 2013 года), состав заметно постарел, а смена тренера не смогла в секунду изменить нынешнего положения дел. Мы рассказывали, что подобная ситуация является нормой для "Баварии" (как и для любого другого клуба), и повторяется раз в 12-13 лет. Прошлый раз решение пришло с трансферного рынка, когда Мюнхен подписал, кроме всех прочих, своих будущих легенд – Мирослава Клозе и Франка Рибери. Очевидно, что нынешний переходный период "Бавария" попытается решить громадным выходом на трансферный рынок. Лето еще не наступило, а команд подписала себе двух французских защитников – Павара и Эрнандеса – общая стоимость которых составила 115 млн евро. Согласитесь, что по нынешним временам сложно ожидать меньших трат на фланговых защитников чемпиона мира. Как сообщают немецкие СМИ, это еще не все. "Бавария" готова потратить на трансферы свыше 200 млн евро, и сегодня мы решили пройтись по игрокам, которые могут переехать в Мюнхен уже этим летом. В список вошли те фамилии, которые мелькают в сводках СМИ чаще всего.

Тимо Вернер (нападающий, "РБ Лейпциг")

Интерес "Баварии" к 23-летнему лидеру атак "Лейпцига" приписывают уже давно, однако только сейчас СМИ заявили о трансфере со всей серьезностью. Нет практически никаких сомнений, что Вернер уедет с Лейпцига. Его контракт заканчивается летом 2020 года, и немец не спешит подписывать новое соглашение с клубом. В этом случае интерес продажи падает на плечи руководства РБ, так как, если они не выручат определенную денежную сумму за футболиста уже этим летом, то потом он просто уйдет бесплатно. "Бавария" славна подобными маневрами с подписанием свободных агентов (вспомните хотя бы маневр с Робертом Левандовски), однако в данном случае представители самого титулованного клуба Германии вряд ли будут ждать, так как судьбу Вернера не раз связывали с "Ливерпулем", "Реалом" и прочими европейскими грандами. В текущем сезоне Вернер провел 27 матчей в футболке "Лейпцига" во всех турнирах, отличился 14 голами и 3 результативными передачами.

Николя Пепе (нападающий, "Лилль")

23-летний ивуарийский нападающий "Лилля" (может сыграть как на фланге, так и в центре) Николя Пепе стал настоящим открытием текущего сезона и прямо сейчас является самым вторым самым продуктивным футболистов чемпионата Франции – 17 голов и 11 результативных передач в 29 матчах. "Бавария" далеко не единственный клуб, который хочет подписать себе этого перспективного футболиста. По сообщениям европейских СМИ, за ивуарийцем уже выстроилась очередь с 8 топ-команд. Мюнхенский клуб проявляет самую твердую позицию, предлагая за нападающего 80 млн евро, однако руководство команды все еще следит за выступлениями игрока и за готовностью команд предлагать все более внушительные суммы. Одно можно утверждать точно – если Пепе не сбавит, летом за него разгорится целая война. Отступит ли "Бавария"? Летом ей нужно будет закрывать позицию крайнего атакующего полузащитника, потому никаких уступок не ожидается.

Лука Йович (нападающий, "Айнтрахт")

21-летний нападающий Лука Йович все еще принадлежит "Бенфике", однако нет сомнений, что летом "Айнтрахт" активирует опцию приоритетного выкупа серба у "Бенфики" за 7 млн евро, и может сразу же вступать в торги. Пока что в СМИ мелькают два претендента на Йовича – "Барселона" и "Бавария". Скауты каталонцев не раз посещали матчи "Айнтрахта", после чего клуб предложил за нападающего 50 млн евро. "Бавария" смогла перебить это предложение, подняв ценник до 60 млн евро. Однако, как сообщают немецкие СМИ, "орлы" не будут вступать в переговоры, если предложенная сумма будет меньше 65 млн евро. Йович является отличным вариантом, чтобы стать заменой Левандовски. Игровые качества Луки на данном этапе ничем не уступают характеристикам поляка. Разняться только показатели результативности: у Роберта – 18 голов и 7 голевых передач, у Луки – 15 голов и 5 голевых передач.

Кай Хаверц (центральный полузащитник, "Байер")

Новость о покупке Хаверца появилась в информационном пространстве всего несколько дней назад, однако уже наделала много шума. Прямо сейчас 19-летный Кай является самым перспективным немецким футболистом на позиции полузащитника. В "Байере" он исполняет роль "клея" в центре поля, соединяя воедино защитные и атакующие действия, разгоняя атаки, и даже забивая голы. В текущем сезоне полузащитник "Байера" сыграл 34 матча, забил 13 голов и 7 результативных передач. Перспективы Хаверца в "Баварии" оценивать достаточно сложно, так как, в случае перехода, он сразу же столкнется с мощной конкуренцией в лице, как минимум, Горетцки и Толлисо и Тиаго. Как сообщают немецкие СМИ, боссы "фармацевтов" хотят выручить за одного из своих лидеров около 100 млн евро.

Каллум Хадсон-Одои (фланговый полузащитник, "Челси")

18-летный английский талант вполне может пойти по стопам Санчо и переехать в Бундеслигу. Недавно руководство клуба заявило, что борьба за Хадсона-Одои будет идти до последнего, и в этом есть определенный смысл. Зимой представители Мюнхена предлагали за молодое дарование 40 млн евро, однако боссы "Челси" отказались от трансфера. Сейчас подписать Одои будет намного сложнее так как на "аристократов" наложили трансферный бан и они, на фоне возможного ухода Азара, будут держаться за каждого футболиста. Тем не менее, "Бавария" не раз заявляла, что не будет покидать попыток договориться. Ожидается, что клуб предложит за англичанина больше 50 млн евро. С учетом того, как "Челси" относится к воспитанникам, не исключено, что Хадсон-Одои сам предпримет попытку "сбежать" Мюнхен. Тем более, что там ему уже обещают 10 номер и статус будущего наследника Роббена.

Хамес Родригес (атакующий полузащитник, "Реал")

Колумбиец Хамес Родригес является бонусным персонажем в нашем материале, так как на данном этапе он играет за "Баварию", пусть и на правах аренды. Соглашение заканчивается этим летом, но мюнхенский клуб имеет опцию первоочередного выкупа, которая активируется, когда "Бавария" перечислит на счет "Реала" 42 млн евро. В 23 матчах текущего сезона колумбийский атакующий полузащитник забил 7 голов, отдал 6 результативных передач и не раз давал "немецкому Голливуду" дополнительную мысль в центре поля.

Однко, если на посту главного тренера клуба и дальше будет Ковач, он вряд ли захочет видеть Хамеса в составе. По информации немецких СМИ, колумбиец регулярно нарушает дисциплину, опаздывает на тренировки и не считает главного тренера главным человеком в команде.