"Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса

80 миллионов евро за французского универсального защитника Люку (или Лукаса, ели говорить на испанский манер) Эрнандеса! Именно с этой новостью мюнхенская "Бавария" вошла во вчерашний информационный поток и уничтожила практически всех конкурентов за право считаться главными ньюсмейкерами. Последние несколько сезонов мюнхенский клуб находится на перекрестке, где можно повернуть сразу в нескольких направлениях, но красная немецкая машина пропускает "ревущих" английских и испанских монстров, все еще не понимая, в какую сторону ей лучше повернуть. На данном этапе совершенно очевидно, что команде нужна перезагрузка. В начале текущего сезона она частично произошла на тренерском посту, но, согласитесь, нельзя требовать от тренера чего-то нового, когда в его распоряжении остается старый материал, дополненный лишь молодым и подающим надежды канадцем Альфонсо Дэвисом. Что такое "старый материал"? В первую очередь на ум приходят Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Жером Боатенг, которые явно миновали пик своей карьеры, значительно (в особенности это касается Боатенга) сдали в большинстве игровых характеристик, да и просто "наелись". Эта тройка выиграла все в этом футбольном мире, и черпать мотивацию дальше просто неоткуда.

Немецкий ресурс SportBuzzen в конце 2018 года выпустил очень интересный материал, в котором написал о готовности "Баварии" провести грандиозную ротацию состава в течении нескольких следующих трансферных окон. Сообщалось, что возможная сумма трат будет превышать 200 млн евро. Как видно, 80 из них уже были потрачены, и в этом есть определенный смысл и задумка. Президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс уже заявлял, что "Бавария" готова тратить "50, 60 или, если нужно будет, 80 млн евро" на футболиста, который даст реальную пользу команде и закроет проблемную позицию. Интересно, что несколькими годами ранее все тот же президент заявлял, что "немецкий Голливуд" никогда не потратит столь большие деньги за одного игрока, ибо это просто слишком. Кроме того, речь частенько заходила о финансовом фейр-плей. Хёнесс жаловался, что это правило не работает, либо же имеет вполне легальные механизмы для отхода и ухода. В этой ситуации "Баварии" очень сложно конкурировать с клубами, у которых практически неограниченный бюджет (в народе их называют "мешками"). Масла в огонь подвивает последний матч в Лиге Чемпионов против "Ливерпуля", который "Бавария" проиграла совершенно бездарно.

Однако, неужели у "Баварии" действительно нет денег, чтобы конкурировать с ПСЖ, "Реалом" или "Манчестер Сити" в сфере трансферного бюджета? Ворпрос достаточно сложный, так как простому обывателю не дано залезть в финансовую сводку команды и посмотреть реальные(!) статьи доходов. Единственное, что можно считать за правду в данной ситуации – "Бавария" далеко не бедный клуб, по крайней мере об этом сообщают авторитетные немецкие СМИ. Клуб уже 26 сезон кряду выходит в "чистый" плюс, который в среднем составляет 50 млн евро в год. Кроме того, не так давно "Бавария" заключила долгосрочный контракт с компанией Adidas, по условиям которого клуб из Мюнхена будет получать дополнительные 70 млн евро за сезон. Не сложно посчитать, какая сумма "набежит" за 10 лет. Недавно директор по финансовому развитию "Баварии" заявил: "Увеличение капиталов позволит нам вложить в команду требующиеся ей инвестиции, чтобы стать конкурентоспособными в элите европейского футбола". Таким образом, нет сомнений, что в ближайшее время мы точно увидим перестройку. Возможно, она не будет столь глобальна, как в "Манчестер Сити" после прихода Гвардиолы. Но, однозначно, несколько болевых точек она затронет.

"Баварская" точка бифуркации – это циклический процесс, который повторяется приблизительно раз в 12 лет. В сезоне 2006/2007 команда начала очень сильно сдавать, появился кадровый кризис, который казался еще страшнее на фоне 4 места в Бундеслиге. Тогда руководство решило действовать радикально и вышло на трансферный рынок с целью омоложения и перезагрузки. Тогда в клуб пришли будущие легенды Клозе и Рибери, а чуть позже к ним примкнул Роббен (и это далеко не полный список!). Сейчас команда нуждается в подобных переменах. Одной из главной причин постоянной прибыли "Баварии" является то, что они относительно мало тратятся. Не так уж и легко вспомнить самую дорогую покупку "Баварии" в истории! А, между прочим, ею стал Корентин Толлисо, купленный у "Лиона" за 41 млн евро (некоторые середняки АПЛ просто посмеялись в этом месте!). Лукас Эрнандес пробил этот потолок, и нельзя сказать, что это как-то неоправданно. Если и существует на этой планете футболист, за которого "Бавария" могла отдать 80 млн евро, так это Эрнандес. Во-первых, он невероятно точно подходит под описание Хённеса – "важный игрок на проблемную позицию". Лукас Эрнандес является центральным защитником (номинально!), а, как мы помним, именно эта позиция смотрится наиболее проблемной в "Баварии" на фоне футбольного старения Хуммельса и Боатенга. Во-вторых, Эрнандес – это универсал, которые очень успешно играет слева и даже вытащил эту позицию для Франции на победном Чемпионате Мира. Соответственно, любые проблемы с Алабой могут быть компенсированы. Ну и, в-третьих – нельзя забывать о глубине защитной скамейки, которая при Эрнандесе будет длиннее и сильнее (не стоит забывать, что летом в Мюнхен приедет еще один француз – Бенжамен Павар. За него тоже дали приличную сумму - 35 млн евро).

На фоне ротации в "Баварии" не лишним будет напомнить, кого уже в ближайшее время захотят отправить либо на "футбольную пенсию", либо в другие клубы. Первыми в списке стоят Франк Рибери и Арьен Роббен. Эти два футболиста, безусловно, являются олицетворением "Баварии" в 10-ых годах ХХІ века, но они не вечны, даже несмотря на периодические вспышки "молодости" (Рибери и вовсе вытащил для Мюнхена конец первой половины текущего сезона). К тому же, уход двух ветеранов – это одна из целей председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге, который раздал футболистам почести в огромном количестве, но хочет, чтобы средний возраст клуба уменьшился на несколько лет (сейчас средний возраст составляет 26,6 лет). Тем более, что первая адекватная замена в лице Сержа Гнабри готова к бою. Вторую, скорее всего, придется искать во Франции (да, Николя Пепе?). Помимо ветеранов, клуб может расстаться еще и с парочкой Рафинья – Санчеш. Первый тоже не молодеет с каждым днем, да и для системы Ковача бразилец подходит не сильно. После прихода Павара места в составе ему не найдется. А вот Ренату Санчеш – это совершенно уникальная история. После Евро-2016 талантливого португальца купили за 35 млн евро у "Бенфики", но его карьера очень резко пошла на спад и в определенный момент его выгнали даже из экс-аутсайдера АПЛ "Суонси", где Санчеш играл в аренде. В этом сезоне Ковач дает полузащитнику шансы, но португалец явно не готов играть на таком высоком уровне. Есть вероятность, что "Бавария" оставит молодого футболиста и в будущем попытается отбить хоть каплю затраченных на него средств, но этот вариант маловероятен.