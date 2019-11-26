"Байер" анонсировал матч с "Локомотивом"

Пресс-служба леверкузенского "Байера" опубликовала анонс матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Локомотива".

Запись "фармацевтов" в твиттере сопровождена слоганом: "Один шанс, одна цель".

Напомним, что матч "Локомотив" - "Байер" состоится сегодня на "РЖД Арене" в 20:55 по московскому времени.

Перед очной встречей в активе обеих команд по 3 набранных очка, лидирует в квартете "Ювентус" (10), "Атлетико" занимает второе место (7).

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