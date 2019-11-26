"Байер" анонсировал матч с "Локомотивом"
Пресс-служба леверкузенского "Байера" опубликовала анонс матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Локомотива".
Запись "фармацевтов" в твиттере сопровождена слоганом: "Один шанс, одна цель".
✨S⚫️PI✨E⚫️LT✨A⚫️G!✨— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 26, 2019
@ChampionsLeague
@fclokomotiv
RZD-Arena
⏰ 18.55 Uhr
Eine Chance, ein Ziel! #FCLMB04 | #Werkself | #UCL ✨ pic.twitter.com/0lploJvlbB
Напомним, что матч "Локомотив" - "Байер" состоится сегодня на "РЖД Арене" в 20:55 по московскому времени.
Перед очной встречей в активе обеих команд по 3 набранных очка, лидирует в квартете "Ювентус" (10), "Атлетико" занимает второе место (7).
Не пропустите: Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Байер". | http://soccernews.ru
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