"Байер" арендовал защитника "Атлетико"

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Атлетико" Сантьяго Ариаса.

"Фармацевты" взяли в аренду 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

В составе новой команды колумбиец будет выступать под 2-м номером.

Ариас выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 51 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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