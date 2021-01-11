"Байер" арендует защитника "Манчестер Юнайтед"

Голландский защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса перейдет в леверкузенский "Байер", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, немецкий клуб арендует футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа.

23-летний Фосу-Менса является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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