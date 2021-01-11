"Байер" арендует защитника "Манчестер Юнайтед"
Голландский защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса перейдет в леверкузенский "Байер", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, немецкий клуб арендует футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа.
23-летний Фосу-Менса является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|О
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
|37
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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