"Байер" - "Айнтрахт" - 4:1 (обзор)

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"Байер" - "Айнтрахт" - 4:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский "Байер" дома разгромил "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 30 51
5 Хоффенхайм 30 46
6 Айнтрахт Франкфурт 30 46
7 РБ Лейпциг 29 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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