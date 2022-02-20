"Байер" Азмуна теряет лучшего бомбардира

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"Байер" Азмуна теряет лучшего бомбардира

Фото: инстаграм Патрика Шика/Автор неизвестен

Чешский нападающий леверкузенского "Байера" Патрик Шик выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном твиттере немецкого клуба.

У футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы. Сроки восстановления составят несколько недель. Травму форвард получил в матче 23-го тура чемпионата Германии с "Майнцем" (2:3).

Стоит отметить, что 26-летний Шик является вторым в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 20 голов в 20 матчах.

Напомним, что несколько недель назад в "Байер" перешел 27-летний иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

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