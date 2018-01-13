"Байер" – "Бавария" - 1:3 (обзор)

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"Байер" – "Бавария" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура немецкой Бундеслиги между "Байером" и "Баварией".

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Байер" в  Леверкузене. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
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