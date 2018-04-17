"Байер" – "Бавария" – 2:6 (обзор)

Теги бавария мюнхенбайер леверкузен

"Байер" – "Бавария" – 2:6 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Германии между "Байером" и "Баварией" – 2:6.

Видео: "Байер" – "Бавария".

Не пропустите: "Бавария" крупно обыгрывает "Байер" в полуфинале Кубка Германии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов