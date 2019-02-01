"Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги

"Байер" – "Бавария"

Стадион: "Бай Арена" (Леверкузен)

Начало матча: 17:30

Главный арбитр: Тобиас Штилер

Уже завтра – 2 февраля – стартует основная программа 20 тура Бундеслиги, где выделяют сразу два центральных матча – "Айнтрахт" - "Боруссия" и "Байер" - "Бавария". Наша редакция считает, что более пристальное внимание нужно обратить на второе противостояния, так как в нем обеим командам есть что доказывать и нет смысла полагаться на удачу. Поясняем: "Бавария" отстает от Дортмунда на 6 баллов, и любая потеря очков от действующего чемпиона будет считаться как заявка на проигрыш в борьбе за Серебряную Салатницу уже в этом году. Ну а "Байер" в который раз доказывает свой статус "Неверкузена". "Фармацевты" имеют один из самых сильных составов в лиге, но при этом идут лишь на 9 строчке в таблице, благо отставание даже от зоны Лиги Чемпионов не такое уж и критическое – 7 баллов.

Есть ли у "Байера" сильные стороны, которыми команда может похвастаться? Безусловно! Да, они не показывают чемпионской игры, но если взглянуть на сводные таблицы самых важных игровых показателей, то мы обнаружим "фармацевтов" в пятерке Бундеслиги почти по каждому из них. При этом, во многих встречах, успех команды напрямую зависит от действий в защите, которые пока оставляют желать лучшего. В Бундеслиге довольно мало команд, которые пропускают меньше гола за игру (та же "Бавария" пропускает в среднем 1 гол), но когда мы говорим о "Байере", то показатель 30 пропущенных мячей в 19 встречах (больше 1,5 за игру) – это явно не их уровень. Особенно, если подобное попустительство сопутствуется отрицательной разницей голов. Показательно, что в последних 6 матчах представителям Леверкузена дважды приходилось играть с представителями ТОП-5, и обе встречи были проиграны по причине не очень слаженных действий в обороне. Это ли не преимущество для "Баварии", которая набрала форму и научилась проходить окопы возле чужой штрафной?

Что касается подопечных Нико Ковача, то здесь ситуация явно пошла на поправку. Если говорить о Бундеслиге, то "Бавария" выиграла 7 матчей кряду. Это и позволило сократить отставание от Дортмунда на 6 баллов. Но есть и другая занятная статистика: в 2019 году "немецкий Голливуд" обязательно пропускает в матчах чемпионата. Иногда это происходит совсем нелогично, но когда это футбол считался логичной игрой. Очевидно, что "Байер" будет стараться проломить оборону соперников за счет быстрых атак, которые должны получить свой пик во втором тайме. Особенно, если мы имеем дело с Петером Бошом (тем самым, который провалился в "Боруссии"). Голландский наставник пришел в "Байер" в конце декабря, успел проиграть первую встречу, но затем вынес "Вольфсбург" 3:0 и поди придумай что именно он придумает с "Баварией". Напомним, оборона "красных" небезгрешна. В этом случае больше всего должны радоваться фанаты, ведь у них много шансов увидеть хороший поединок.

Интересные факты перед противостоянием "Байер" – "Бавария"

"Байер" не обыгрывает "Баварию" в Бундеслиги в 7 встречах кряду. Последний раз "фармацевтам" удавалось одержать верх в матче с лидерами немецкого футбола 2 мая 2015 года.

В 7 последних гостевых матчах "Баварии" в Бундеслиги непременно забивается как минимум 3 гола.

До прошлой победы 3:0 над "Вольфсбургом", "Байер" пропускал в 4 матчах кряду в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл – Хаверц, Арангис, Брандт – Беллараби, Бейли, Фолланд.

"Бавария": Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес, Тиаго – Коман, Горецка, Мюллер – Левандовски.

Прогноз на матч "Байер" – "Бавария"

Букмекеры отдают предпочтение "Баварии". Подопечные Нико Ковача удостоились коэффициента 1,65. Ничья оценивается в 4,24. В случае победы "Байера" поставленную сумму можно умножить в 5,5 раз.

Лучшая ставка на этот матч – голы с обеих сторон – подается даже с меньшим коэффициентом (1,55), чем победа "Баварии", а потому наш ресурс рекомендует оба исхода. Но если же среди нас есть те, кто хочет выигрывать больше, то рекомендуем обратить внимание на расклад тотал 3 Б. В 4 последних матчах между "Байером" и "Баварией" непременно забивалось как минимум 4 мяча. Учитывая нынешнюю форму и игровой стиль коллективов, нет никаких сомнений, что сценарий может повторится, если угодно – продолжиться.

Прогноз: тотал 3 Б (1,71).