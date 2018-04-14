"Байер" благодаря хет-трику Фолланда разгромил "Айнтрахт" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Теги байер леверкузенхоффенхаймайнтрахт франкфуртштутгарт

"Байер" благодаря хет-трику Фолланда разгромил "Айнтрахт" и другие результаты 30-го тура БундеслигиВ рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" разгромил "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, берлинская "Герта" и "Хоффенхайм" обыграли "Кельн" и "Гамбург" соответственно, а "Штутгарт" и "Ганновер" поделили очки.

"Байер" - "Айнтрахт" - 4:1

Голы: Брандт, 20 - 1:0, Фабиан, 23 - 1:1, Фолланд, 71 - 2:1, Фолланд, 77 - 3:1, Фолланд, 88 - 4:1.

"Байер": Лено, Л. Бендер (Едвай, 83), С. Бендер, Рецос, Хенрикс, Баумгартлингер, Арангуис, Бэйли (Бельараби, 75), Хаверц (Кор, 87), Брандт, Фолланд.

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт, Да Коста, Фернандес, Де Гузман, Виллемс (Чендлер, 70), Вольф (Йович, 78), Фабиан, Боатенг (Халлер, 63).

"Герта" - "Кельн" - 2:1

Голы: Битенкур, 29 - 0:1, Зельке, 49 - 1:1, Зельке, 53 - 2:1.

"Герта": Ярштайн, Вайзер (Леки, 46), Штарк, Рекик, Платтенхардт, Лазаро, Дарида, Шелбред, Калу (Шибер, 76), Зельке, Ибишевич (Дуда, 66).

"Кельн": Хорн, Соренсен, Мере, Хайнц, Эктор, Хогер, Цоллер (Кордоба, 22), Осако, Клеменс (Теродде, 75), Писарро (Риссе, 66), Битенкур.

"Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:0

Голы: Гнабри, 18 - 1:0, Салаи, 27 - 2:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Гриллитч (Рупп, 70), Амири (Демирбей, 78), Шульц, Крамарич, Салаи, Гнабри (Акпогума, 58).

"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Юнг, Ван Дронгелен (Салихович, 76), Дуглас, Штайнманн (Экдаль, 33), Холтби, Вальдшмидт (Арп, 63), Костич, Хунт, Ито.

"Штутгарт" - "Ганновер" - 1:1

Голы: Томми, 53 - 1:0, Фуллкруг, 90+1 - 1:1.

"Штутгарт": Цилер, Бек (Мангаля, 46), Баумгартль, Павар, Инсуа, Томми (Озкан, 75), Бадштубер, Аого, Гентнер, Гинчек, Гомес.

"Ганновер": Чаунер, Корб (Майер, 85), Хуберс, Сане, Альборнос, Бебу, Швеглер, Фоссум (Саренрен-Базее, 78), Клаус (Караман, 65), Харник, Фуллкруг.

Напомним, вчера "Вольфсбург" и "Аугсбург" голов не забили. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 30 51
5 Хоффенхайм 30 46
6 Айнтрахт Франкфурт 30 46
7 РБ Лейпциг 29 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов