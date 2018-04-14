"Байер" благодаря хет-трику Фолланда разгромил "Айнтрахт" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" разгромил "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, берлинская "Герта" и "Хоффенхайм" обыграли "Кельн" и "Гамбург" соответственно, а "Штутгарт" и "Ганновер" поделили очки.

"Байер" - "Айнтрахт" - 4:1

Голы: Брандт, 20 - 1:0, Фабиан, 23 - 1:1, Фолланд, 71 - 2:1, Фолланд, 77 - 3:1, Фолланд, 88 - 4:1.

"Байер": Лено, Л. Бендер (Едвай, 83), С. Бендер, Рецос, Хенрикс, Баумгартлингер, Арангуис, Бэйли (Бельараби, 75), Хаверц (Кор, 87), Брандт, Фолланд.

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт, Да Коста, Фернандес, Де Гузман, Виллемс (Чендлер, 70), Вольф (Йович, 78), Фабиан, Боатенг (Халлер, 63).

"Герта" - "Кельн" - 2:1

Голы: Битенкур, 29 - 0:1, Зельке, 49 - 1:1, Зельке, 53 - 2:1.

"Герта": Ярштайн, Вайзер (Леки, 46), Штарк, Рекик, Платтенхардт, Лазаро, Дарида, Шелбред, Калу (Шибер, 76), Зельке, Ибишевич (Дуда, 66).

"Кельн": Хорн, Соренсен, Мере, Хайнц, Эктор, Хогер, Цоллер (Кордоба, 22), Осако, Клеменс (Теродде, 75), Писарро (Риссе, 66), Битенкур.

"Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:0

Голы: Гнабри, 18 - 1:0, Салаи, 27 - 2:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Гриллитч (Рупп, 70), Амири (Демирбей, 78), Шульц, Крамарич, Салаи, Гнабри (Акпогума, 58).

"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Юнг, Ван Дронгелен (Салихович, 76), Дуглас, Штайнманн (Экдаль, 33), Холтби, Вальдшмидт (Арп, 63), Костич, Хунт, Ито.

"Штутгарт" - "Ганновер" - 1:1

Голы: Томми, 53 - 1:0, Фуллкруг, 90+1 - 1:1.

"Штутгарт": Цилер, Бек (Мангаля, 46), Баумгартль, Павар, Инсуа, Томми (Озкан, 75), Бадштубер, Аого, Гентнер, Гинчек, Гомес.

"Ганновер": Чаунер, Корб (Майер, 85), Хуберс, Сане, Альборнос, Бебу, Швеглер, Фоссум (Саренрен-Базее, 78), Клаус (Караман, 65), Харник, Фуллкруг.

Напомним, вчера "Вольфсбург" и "Аугсбург" голов не забили. | soccernews.ru