"Байер" благодаря хет-трику Фолланда разгромил "Айнтрахт" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" разгромил "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, берлинская "Герта" и "Хоффенхайм" обыграли "Кельн" и "Гамбург" соответственно, а "Штутгарт" и "Ганновер" поделили очки.
"Байер" - "Айнтрахт" - 4:1
Голы: Брандт, 20 - 1:0, Фабиан, 23 - 1:1, Фолланд, 71 - 2:1, Фолланд, 77 - 3:1, Фолланд, 88 - 4:1.
"Байер": Лено, Л. Бендер (Едвай, 83), С. Бендер, Рецос, Хенрикс, Баумгартлингер, Арангуис, Бэйли (Бельараби, 75), Хаверц (Кор, 87), Брандт, Фолланд.
"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Фалетт, Да Коста, Фернандес, Де Гузман, Виллемс (Чендлер, 70), Вольф (Йович, 78), Фабиан, Боатенг (Халлер, 63).
"Герта" - "Кельн" - 2:1
Голы: Битенкур, 29 - 0:1, Зельке, 49 - 1:1, Зельке, 53 - 2:1.
"Герта": Ярштайн, Вайзер (Леки, 46), Штарк, Рекик, Платтенхардт, Лазаро, Дарида, Шелбред, Калу (Шибер, 76), Зельке, Ибишевич (Дуда, 66).
"Кельн": Хорн, Соренсен, Мере, Хайнц, Эктор, Хогер, Цоллер (Кордоба, 22), Осако, Клеменс (Теродде, 75), Писарро (Риссе, 66), Битенкур.
"Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:0
Голы: Гнабри, 18 - 1:0, Салаи, 27 - 2:0.
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Кадерабек, Гриллитч (Рупп, 70), Амири (Демирбей, 78), Шульц, Крамарич, Салаи, Гнабри (Акпогума, 58).
"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Юнг, Ван Дронгелен (Салихович, 76), Дуглас, Штайнманн (Экдаль, 33), Холтби, Вальдшмидт (Арп, 63), Костич, Хунт, Ито.
"Штутгарт" - "Ганновер" - 1:1
Голы: Томми, 53 - 1:0, Фуллкруг, 90+1 - 1:1.
"Штутгарт": Цилер, Бек (Мангаля, 46), Баумгартль, Павар, Инсуа, Томми (Озкан, 75), Бадштубер, Аого, Гентнер, Гинчек, Гомес.
"Ганновер": Чаунер, Корб (Майер, 85), Хуберс, Сане, Альборнос, Бебу, Швеглер, Фоссум (Саренрен-Базее, 78), Клаус (Караман, 65), Харник, Фуллкруг.
Напомним, вчера "Вольфсбург" и "Аугсбург" голов не забили. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|29
|51
|4
|Байер Леверкузен
|30
|51
|5
|Хоффенхайм
|30
|46
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|7
|РБ Лейпциг
|29
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Фрайбург
|29
|30
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21