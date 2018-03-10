"Байер" – "Боруссия М" - 2:0 (обзор)

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"Байер" – "Боруссия М" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура немецкой Бундеслиги между "Байером" и менхенгладбахской "Боруссией".

Не пропустите: "Байер" сильнее менхенгладбахской "Боруссии". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 26 46
3 Байер Леверкузен 26 44
4 Боруссия Дортмунд 25 42
5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 25 17
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