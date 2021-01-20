"Байер" дома победил "Боруссию" Дортмунд

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"Байер" дома победил "Боруссию" ДортмундВ Леверкузене подошел к концу матч между местным "Байером" и дортмундской "Боруссией". Хозяева смогли одержать важную победу со счетом 2:1.

Набрав очередные 3 очка, "аспириновые" поднялись на 2 место в таблице Бундеслиги. В их активе 32 очка после 17 матчей. Отрыв от "Баварии" составляет теперь 4 балла. Гости же остались на 4 строчке с 29 набранными баллами.

"Байер" - "Боруссия" Дортмунд 2:1 (1:0)

Голы: Диаби, 14 - 1:0, Брандт, 67- 1:1, Виртц, 80 -2:1

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 60), Арангис (Демирбай, 70), Амири, Виртц, Аларио (Шик, 69), Бэйли, Диаби.

"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Брандт, Санчо (Рейна, 74), Беллингем (Мукоко, 83), Менье, Ройс (Тиггес, 89), Холанд.

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