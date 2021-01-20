"Байер" дома победил "Боруссию" Дортмунд
В Леверкузене подошел к концу матч между местным "Байером" и дортмундской "Боруссией". Хозяева смогли одержать важную победу со счетом 2:1.
Набрав очередные 3 очка, "аспириновые" поднялись на 2 место в таблице Бундеслиги. В их активе 32 очка после 17 матчей. Отрыв от "Баварии" составляет теперь 4 балла. Гости же остались на 4 строчке с 29 набранными баллами.
"Байер" - "Боруссия" Дортмунд 2:1 (1:0)
Голы: Диаби, 14 - 1:0, Брандт, 67- 1:1, Виртц, 80 -2:1
"Байер": Градецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 60), Арангис (Демирбай, 70), Амири, Виртц, Аларио (Шик, 69), Бэйли, Диаби.
"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Брандт, Санчо (Рейна, 74), Беллингем (Мукоко, 83), Менье, Ройс (Тиггес, 89), Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20