"Байер" дома победил "Боруссию" Дортмунд

В Леверкузене подошел к концу матч между местным "Байером" и дортмундской "Боруссией". Хозяева смогли одержать важную победу со счетом 2:1.



Набрав очередные 3 очка, "аспириновые" поднялись на 2 место в таблице Бундеслиги. В их активе 32 очка после 17 матчей. Отрыв от "Баварии" составляет теперь 4 балла. Гости же остались на 4 строчке с 29 набранными баллами.

"Байер" - "Боруссия" Дортмунд 2:1 (1:0)

Голы: Диаби, 14 - 1:0, Брандт, 67- 1:1, Виртц, 80 -2:1

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 60), Арангис (Демирбай, 70), Амири, Виртц, Аларио (Шик, 69), Бэйли, Диаби.