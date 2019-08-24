"Байер", "Фрайбург" и "Хоффенхайм" одержали победы во 2-м туре Бундеслиги
Представляем результаты 2-го тура немецкой Бундеслиги.
"Фортуна" - "Байер" 1:3
Голы: Бейкер (аг), 6 - 0:1, Арангис, 33 - 0:2, Бельараби, 39 - 0:3, Моралес, 82 - 1:3
"Фортуна": Стеффен, Зуттнер (Текпетей, 46), Гиссельманн, Айхан, Циммерманн, Моралес, Томми, Караман (Ковнацки, 59), Бейкер (Бодзек, 67), Хоффманн, Хеннингс.
"Байер": Градецки, Та, Венделл, Бендер, Арангис, Хавертц, Бельараби, Демирбай (Амири, 83), Бендер, Бэйли (Диаби, 66), Фолланд (Аларио, 77).
"Хоффенхайм" - "Вердер" 3:2
Голы: Фюллькруг, 42 - 0:1, Бичакчич, 54 - 1:1, Бебу, 59 - 2:1, Осако, 81 - 2:2, Кадержабек, 87 - 3:2
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Бичакчич, Стафилидис, Баумгартнер (Бельфодиль, 62), Гайгер (Битенкур, 88), Сков (Гриллич, 69), Руди, Бебу, Пош.
"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Топрак (Мевальд, 17), Мойсандер, Шахин (Писарро, 88), Эггештайн, Классен, Осако (Харник, 86), Эггештайн, Фюллькруг.
"Падерборн" - "Фрайбург" 1:3
Голы: Мамба, 3 - 1:0, Вальдшмидт (пен), 21 - 1:1, Петерсен, 40 - 1:2, Квон Чхан Хун, 90 - 1:3
"Падерборн": Хут, Штродик, Хюнемайер, Коллинз, Дрэгер (Прегер, 83), Каули (Хольтманн, 69), Антви-Аджей, Василиадис, Гьясула, Мамба (Гуйе, 75), Михель.
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Шлоттербек, Кох, Шмид, Хефлер, Гондорф (Франтц, 62), Боррелло (Квон Чхан Хун, 86), Линхарт, Петерсен, Вальдшмидт (Хелер, 78).
"Аугсбург" - "Унион Берлин" 1:1
Голы: Варгас, 59 - 1:0, Андерссон, 80 - 1:1
"Аугсбург": Коубек, Едвай, Макс, Лихтштайнер, Хедира, Байер, Грегорич, Груэсо (Оксфорд, 74), Хан, Варгас (Рихтер, 66), Нидерлехнер (Финнбогасон, 88).
"Унион Берлин": Гикевич, Шлоттербек, Суботич, Триммель, Ленц, Андрих, Премель, Бюльтер, Беккер (Абдуллахи, 67), Уджа (Польтер, 71), Ингвартсен (Андерссон, 71).
"Майнц" - "Боруссия М" 1:3
Голы: Квайсон, 18 - 1:0, Лайнер, 31 - 1:1, Плеа, 77 - 1:2, Эмболо, 79 - 1:3
"Майнц": Мюллер, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Бросински, Боэтиюс, Кунде (Буркардт, 81), Онисиво, Латца, Квайсон (Авонийи, 65), Фернандеш (Баку, 71).
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Лайнер, Эльведи (Янчке, 45), Закария, Бенеш, Джонсон (Крамер, 81), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Кельн
|2
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0