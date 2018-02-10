"Байер" – "Герта" - 0:2, "Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:2 (обзоры)

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"Байер" – "Герта" - 0:2, "Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 22-го тура немецкой Бундеслиги.

"Байер" – "Герта" - 0:2 

"Хоффенхайм" – "Майнц" - 4:2

Не пропустите: Гол Батшуайи помог "Боруссии" обыграть "Гамбург" и другие результаты 22-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 21 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 22 20
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