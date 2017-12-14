"Байер", "Герта" и "Шальке" одержали победы

Теги байер леверкузенгерташальке

"Байер", "Герта" и "Шальке" одержали победыВ рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер", берлинская "Герта" и гельзенкирхенский "Шальке" обыграли соответственно бременский "Вердер", "Ганновер" и "Аугсбург".

"Байер" - "Вердер" - 1:0

Гол: Аларио, 11 - 1:0.

"Байер": Лено, Та, С. Бендер, Ретсос, Хенрикс, Кор, Баумгартлингер (Л. Бендер, 87), Бэйли (Брандт, 80), Бельараби, Аларио, Фолланд (Хаверц, 67).

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Сане (Юнузович, 61), Мойсандер, Аугустинссон, Каупер (Хайрович, 74), Делэйни, Каинц (Белфодил, 70), Эггештайн, Крузе.

"Герта" - "Ганновер" - 3:1

Голы: Калу, 18 - 1:0, Калу, 45 - 2:0, Бебу, 65 - 2:1, Торунарига, 83 - 3:1.

"Герта": Ярштайн, Пекарик, Штарк, Рекик (Торунарига, 55), Платтенхардт, Вайзер (Леки, 46), Лустенбергер, Майер (Лангкамп, 81), Калу, Зельке, Лазаро.

"Ганновер": Чаунер, Корб, Сане, Антон, Остжолек, Клаус (Саренрен-Базее, 46), Зорг (Фоссум, 46), Бакалож (Караман, 88), Бебу, Харник, Фуллкруг.

"Шальке" - "Аугсбург" - 3:2

Голы: Ди Санто, 44 - 1:0, Бургшталлер, 47 - 2:0, Каюби, 64 - 2:1, Грегорич, 79 - 2:2, Калиджури, 83 - 3:2 (пенальти).

"Шальке": Фарманн, Калиджури, Стамбули, Налдо, Настасич, Очипка, Маккенни, Майер, Харит (Керер, 88), Бургшталлер (Реезе, 86), Ди Санто (Эмболо, 72).

"Аугсбург": Хитц, Дансо (Хедира, 62), Гауэлеу, Хинтереггер, Опаре, Гу, Байер (Шмид, 87), Макс, Грегорич, Каюби, Финнбогасон (Кордова, 72).

Напомним, в параллельном матче "Бавария" обыграла "Кельн". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 16 38
2 Шальке 16 29
3 РБ Лейпциг 16 28
4 Байер Леверкузен 16 27
5 Хоффенхайм 16 26
6 Боруссия Дортмунд 16 25
7 Айнтрахт Франкфурт 16 25
8 Боруссия Менхенгладбах 16 25
9 Аугсбург 16 23
10 Ганновер 96 16 22
11 Герта 16 21
12 Вольфсбург 16 19
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 16 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 16 14
18 Кельн 16 3
Полная таблица

топ-5 тегов