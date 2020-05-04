"Байер" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Барселоны"

"Байер" интересуется защитником "Барселоны" Эмерсоном, утверждает Kicker.

По данным источника, немецкий клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста около 30 миллионов евро. "Сине-гранатовые" намерены оставить за собой право обратного выкупа.

Ранее сообщалось, что Эмерсоном также интересуется "Милан" и "Тоттенхэм".

В текущем розыгрыше футболист играет в аренде в "Бетисе". Защитник провел 24 матча за севильский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач. Контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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