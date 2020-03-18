"Байер" хочет удержать Хаверца, которым интересуются "Барселона", "Бавария" и "Реал"

"Байер" не хочет продавать полузащитника Кая Хаверца, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, леверкузенский клуб надеется удержать хавбека еще на год. Руководство "Байера" опасается, что цена на игрока может упасть из-за пандемии китайского коронавируса, а клуб хочет выручить за него не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Барселоны", "Реала" и "Баварии".

В нынешнем сезоне 20-летний Хаверц провел за "Байер" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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