"Байер" хочет забрать Азмуна уже в январе

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в "Байер" уже в этом месяце, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за трансфер в январе 2-3 миллиона евро. Но в этой ситуации многое зависит от того, останется в леверкузенском клубе нападающий Лукас Аларио, у которого на руках имеется два предложения.

Ранее "Байер" официально объявил, что договорился с Азмуном о переходе летом 2022 года на правах свободного агента, так как его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

В "Зените" заявляли, что Азмун останется в клубе до лета.

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