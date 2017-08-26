"Байер" – "Хоффенхайм" - 2:2, "Штутгарт" – "Майнц" - 1:0 (обзоры)

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"Байер" – "Хоффенхайм" - 2:2, "Штутгарт" – "Майнц" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей второго тура немецкой Бундеслиги.

"Байер" – "Хоффенхайм" - 2:2 

"Штутгарт" – "Майнц" - 1:0

Не пропустите: "Байер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Вольфсбург" одолел "Айнтрахт" и другие результаты тура. | http://soccernews.ru

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