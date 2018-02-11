"Байер" и "Бавария" поборются за выход в финал Кубка Германии

Теги байер леверкузенбавария мюнхеншалькеайнтрахт франкфурт

"Байер" и "Бавария" поборются за выход в финал Кубка Германии
Сегодня прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Германии.

"Байер" - "Бавария"

"Шальке" - "Айнтрахт"

Матчи пройдут 17 и 18 апреля.

Не пропустите: "Бавария" заинтересована в подписании игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 22 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 22 20
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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