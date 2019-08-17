"Байер" и "Боруссия" одержали победы в первом туре Бундеслиги
Представляем результаты матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.
"Байер" - "Падерборн" 3:2
Голы: Бэйли, 10 - 1:0, Михель, 15 - 1:1, Хавертц, 19 - 2:1, Мамба, 25 - 2:2, Фолланд, 69 - 3:2
"Байер": Градецки, Бендер, Венделл, Та, Бендер (Драгович, 46), Демирбай, Баумгартлингер (Бельараби, 62), Хавертц, Арангис, Бэйли (Аларио, 88), Фолланд.
"Падерборн": Хут, Коллинз, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер (Цолински, 84), Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Прегер (Хольтманн, 70), Мамба (Каули, 61), Михель.
"Боруссия" Д - "Аугсбург" 5:1
Голы: Нидерлехнер, 1 - 0:1, Пако Алькасер, 3 - 1:1, Санчо, 51 - 2:1, Ройс, 57 - 3:1, Пако Алькасер, 59 - 4:1, Брандт, 82 - 5:1
"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек (Хакими, 68), Хуммельс, Аканджи, Шульц, Вайгль, Витцель, Ройс (Гетце, 79), Санчо, Азар (Брандт, 68), Пако Алькасер.
"Аугсбург": Коубек, Хедира, Сухи, Педерсен, Хан (Рихтер, 60), Груэсо, Байер, Грегорич (Оксфорд, 77), Варгас (Йенсен, 83), Тайгль, Нидерлехнер.
"Фрайбург" - "Майнц" 3:0
Голы: Хелер, 81 - 1:0, Шмид, 84 - 2:0, Вальдшмидт (пен), 87 - 3:0
"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Линхарт, Шмид, Хефлер, Гондорф (Франтц, 60), Боррелло (Хелер, 65), Шлоттербек, Вальдшмидт (Абраши, 89), Петерсен.
"Майнц": Мюллер, Ниакате, Сен-Жюст (Хак, 80), Бросински, Аарон Мартин, Боэтиюс, Баку (Озтуналы, 71), Онисиво, Фернандеш (Авонийи, 85), Квайсон, Латца.
"Вердер" - "Фортуна" 1:3
Голы: Хеннингс, 36 - 0:1, Эггештайн, 47 - 1:1, Караман, 52 - 1:2, Айхан, 64 - 1:3
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Сарджент, 82), Мойсандер, Фридль (Писарро, 71), Шахин, Классен, Эггештайн, Рашица (Фюллькруг, 65), Эггештайн, Осако.
"Фортуна": Стеффен, Зуттнер, Гиссельманн, Хоффманн, Циммерманн, Моралес, Бейкер, Караман (Зоботтка, 68), Томми (Пледль, 76), Айхан, Хеннингс (Финк, 86).
"Вольфсбург" - "Кельн" 2:1
Голы: Арнольд, 16 - 1:0, Вегорст, 60 - 2:0, Теродде, 90 - 2:1
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон (Штеффен, 74), Кнохе, Брукс, Виллиам, Шлагер, Гилавоги, Клаус (Брекало, 82), Арнольд, Жоао Виктор, Вегорст (Нмеча, 88).
"Кельн": Хорн, Хорхе Мере, Чихос, Эхизибуэ, Хектор, Дрекслер (Теродде, 62), Кайнц (Чурлинов, 70), Шиндлер, Хегер (Скири, 56), Верстрате, Модест.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Герта
|1
|1
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|3
|Аугсбург
|0
|0
|4
|Байер Леверкузен
|0
|0
|5
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|9
|Фрайбург
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0