"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги

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"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги

В рамках заключительного тура немецкой Бунеслиги состоялись ещё семь матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Герта" – "Байер" - 1:5

Голы: Хавертц, 28 - 0:1, Лазаро, 34 - 1:1, Аларио, 38 - 1:2, Брандт, 54 - 1:3, Аларио, 72 - 1:4, Аларио, 88 - 1:5.

"Майнц" – "Хоффенхайм" - 4:2

Голы: Бельфодиль, 12 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Бросински, 66 (пенальти) - 1:2, Боэтиюс, 83 - 2:2, Боэтиюс, 90 - 3:2, Матета, 90 - 4:2.

"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 8:1

Голы: Вегорст, 21 - 1:0, Вегорст, 37 - 2:0, Кнохе, 41 - 3:0, Вегорст, 55 - 4:0, Гинчек, 57 - 5:0, Реджбечай, 60 - 6:0, Шибер, 82 - 6:1, Брекало, 85 - 7:1, Данзо, 89 (автогол) - 8:1.

"Фрайбург" – "Нюрнберг" - 5:1

Голы: Терраццино, 7 - 1:0, Вальдшмидт, 34 - 2:0, Петерсен, 54 - 3:0, Петерсен, 56 - 4:0, Грифо, 61 - 5:0, Левен, 69 - 5:1.

 "Фортуна" – "Ганновер" - 2:1

Голы: Хеннингс, 56 - 1:0, Караман, 60 - 2:0, Мюллер, 78 - 2:1.

"Вердер" – "РБ Лейпциг" - 2:1

Голы: Рашица, 35 (пенальти) - 1:0, Мукиеле, 86 - 1:1, Писарро, 88 - 2:1.

"Шальке" – "Штутгарт" - 0:0

По итогам чемпионата "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" завоевали путёвки в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Вольфсбург" и "Айнтрахт".

"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую Бундеслигу, а "Штутгарт" будет отстаивать своё место в элите в стыковых матчах.

Не пропустите: "Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 33 75
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 33 40
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
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