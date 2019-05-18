"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги

В рамках заключительного тура немецкой Бунеслиги состоялись ещё семь матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Герта" – "Байер" - 1:5

Голы: Хавертц, 28 - 0:1, Лазаро, 34 - 1:1, Аларио, 38 - 1:2, Брандт, 54 - 1:3, Аларио, 72 - 1:4, Аларио, 88 - 1:5.

"Майнц" – "Хоффенхайм" - 4:2

Голы: Бельфодиль, 12 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Бросински, 66 (пенальти) - 1:2, Боэтиюс, 83 - 2:2, Боэтиюс, 90 - 3:2, Матета, 90 - 4:2.

"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 8:1

Голы: Вегорст, 21 - 1:0, Вегорст, 37 - 2:0, Кнохе, 41 - 3:0, Вегорст, 55 - 4:0, Гинчек, 57 - 5:0, Реджбечай, 60 - 6:0, Шибер, 82 - 6:1, Брекало, 85 - 7:1, Данзо, 89 (автогол) - 8:1.

"Фрайбург" – "Нюрнберг" - 5:1

Голы: Терраццино, 7 - 1:0, Вальдшмидт, 34 - 2:0, Петерсен, 54 - 3:0, Петерсен, 56 - 4:0, Грифо, 61 - 5:0, Левен, 69 - 5:1.

"Фортуна" – "Ганновер" - 2:1

Голы: Хеннингс, 56 - 1:0, Караман, 60 - 2:0, Мюллер, 78 - 2:1.

"Вердер" – "РБ Лейпциг" - 2:1

Голы: Рашица, 35 (пенальти) - 1:0, Мукиеле, 86 - 1:1, Писарро, 88 - 2:1.

"Шальке" – "Штутгарт" - 0:0

По итогам чемпионата "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" завоевали путёвки в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Вольфсбург" и "Айнтрахт".

"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую Бундеслигу, а "Штутгарт" будет отстаивать своё место в элите в стыковых матчах.

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