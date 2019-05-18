"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги
В рамках заключительного тура немецкой Бунеслиги состоялись ещё семь матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Герта" – "Байер" - 1:5
Голы: Хавертц, 28 - 0:1, Лазаро, 34 - 1:1, Аларио, 38 - 1:2, Брандт, 54 - 1:3, Аларио, 72 - 1:4, Аларио, 88 - 1:5.
"Майнц" – "Хоффенхайм" - 4:2
Голы: Бельфодиль, 12 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Бросински, 66 (пенальти) - 1:2, Боэтиюс, 83 - 2:2, Боэтиюс, 90 - 3:2, Матета, 90 - 4:2.
"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 8:1
Голы: Вегорст, 21 - 1:0, Вегорст, 37 - 2:0, Кнохе, 41 - 3:0, Вегорст, 55 - 4:0, Гинчек, 57 - 5:0, Реджбечай, 60 - 6:0, Шибер, 82 - 6:1, Брекало, 85 - 7:1, Данзо, 89 (автогол) - 8:1.
"Фрайбург" – "Нюрнберг" - 5:1
Голы: Терраццино, 7 - 1:0, Вальдшмидт, 34 - 2:0, Петерсен, 54 - 3:0, Петерсен, 56 - 4:0, Грифо, 61 - 5:0, Левен, 69 - 5:1.
"Фортуна" – "Ганновер" - 2:1
Голы: Хеннингс, 56 - 1:0, Караман, 60 - 2:0, Мюллер, 78 - 2:1.
"Вердер" – "РБ Лейпциг" - 2:1
Голы: Рашица, 35 (пенальти) - 1:0, Мукиеле, 86 - 1:1, Писарро, 88 - 2:1.
"Шальке" – "Штутгарт" - 0:0
По итогам чемпионата "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" завоевали путёвки в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Вольфсбург" и "Айнтрахт".
"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую Бундеслигу, а "Штутгарт" будет отстаивать своё место в элите в стыковых матчах.
Не пропустите: "Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19