"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги
В матче 9-го тура чемпионата Германии леверкузненский "Байер" и берлинская "Герта" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Байер" вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. "Герта" с 8 очками осталась на 13-й позиции.
"Байер" Леверкузен - "Герта" Берлин - 0:0
"Байер": Градецки, Та, Драгович (Едвай, 74), Бендер, Синкгравен, Демирбай, Виртц, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби, Шик.
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк, Гендузи, Дарида, Лукебакио (Нганкам, 70), Альдерете (Дардаи, 75), Пионтек (Лекки, 70), Матеус Кунья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20