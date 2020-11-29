"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги

Теги байер леверкузенгерта

"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги

В матче 9-го тура чемпионата Германии леверкузненский "Байер" и берлинская "Герта" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Байер" вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. "Герта" с 8 очками осталась на 13-й позиции.

"Байер" Леверкузен - "Герта" Берлин - 0:0

"Байер": Градецки, Та, Драгович (Едвай, 74), Бендер, Синкгравен, Демирбай, Виртц, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби, Шик.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк, Гендузи, Дарида, Лукебакио (Нганкам, 70), Альдерете (Дардаи, 75), Пионтек (Лекки, 70), Матеус Кунья.

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно

Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов