"Байер" и "Герта" не выявили победителя в матче Бундеслиги

В матче 9-го тура чемпионата Германии леверкузненский "Байер" и берлинская "Герта" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Байер" вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. "Герта" с 8 очками осталась на 13-й позиции.

"Байер" Леверкузен - "Герта" Берлин - 0:0

"Байер": Градецки, Та, Драгович (Едвай, 74), Бендер, Синкгравен, Демирбай, Виртц, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби, Шик.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк, Гендузи, Дарида, Лукебакио (Нганкам, 70), Альдерете (Дардаи, 75), Пионтек (Лекки, 70), Матеус Кунья.

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке". | http://soccernews.ru