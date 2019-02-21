"Байер" и "Краснодар" назвали стартовые составы матч

Стали известны стартовые составы "Байера" и "Краснодара" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

"Байер": Градецки, Драгович, Венделл, Вайзер, Та, Хавертц, Арангис, Брандт, Бэйли, Аларио, Фолланд.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес, Петров, Спайич, Перейра, Каборе, Вандерсон, Ольссон, Классон, Игнатьев.

Напомним, что первая игра в России завершилась со счетом 0:0.

Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

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