"Байер" и "Шальке" прошли в следующий раунд Кубка Германии
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Германии.
"Арминия" - "Шальке" 2:3
Голы: Шопф, 15 - 0:1, Раман, 25 - 0:2, Раман, 31 - 0:3, Клос, 72 - 1:3, Суку, 77 - 2:3
"Арминия": Ортега, Лукоки, Нильссон, Пипер, Клос, Притль, Суку, Ябо (Зойферт, 46), Хартель, Клос, Фогльзаммер.
"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Кабак, Сане, Маккенни (Сердар, 72), Харит, Шопф, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 84), Ут (Настасич, 90).
"Байер" - "Падерборн" 1:0
Гол: Аларио, 25 - 1:0
"Байер": Градецки, Вайзер, Та, Драгович, Баумгартлингер, Бендер (Рецос, 31), Бельараби, Хавертц, Амири (Демирбай, 71), Аларио, Фолланд (Паулиньо, 82).
"Падерборн": Хут, Коллинз, Килиан, Шонлау, Янс (Шелтон, 87), Каули, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хольтманн, 66), Гьясула (Цолински, 76), Мамба.
"Дармштадт" - "Карлсруэ" 0:1
Гол: Хофманн, 85 - 0:1
"Дармштадт": Шуен, Хен, Думич, Холланд, Херманн, Шнелльхардт (Пайк Сын Хо, 78), Хеллер (Мелем, 61), Паульссон, Кемпе, Дурсун, Хонзак (Скарке, 85).
"Карлсруэ": Герсбек, Чхве Ген Рок (Лоренц, 75), Россбах, Пизот, Штифлер (Чамоглу, 90), Гордон, Ванитцек, Тиде, Фреде, Хофманн, Финк (Кобальд, 87).
Читайте также: "Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
-
УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе
-
Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
-
Джикия стал обладателем "Золотого кабана"
-
Еврокубки в отпуске, но посреди недели также жарко: выделяем 4 матча, которые стоит глянуть в течении "мидвика"
Лента новостей
-
"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги
-
5
"Барселона" разгромила "Вальядолид". Месси забил два гола и отдал два ассиста
-
"Интер" добыл выездную победу над "Брешией"
-
"Байер" и "Шальке" прошли в следующий раунд Кубка Германии
-
"Манчестер Сити" ожидаемо прошел в четвертьфинал и другие результаты 1/8 финала Кубка английской лиги
-
1
Экс-врач "Реала": "Нужно запретить футболистам играть в гольф"
-
1
У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы
-
"Бавария" с трудом выбила "Бохум" из Кубка Германии и другие результаты 1/16 финала
-
1
"Барселона" к следующему лету планирует избавиться от четырех футболистов
-
Набабкин близок к уходу из ЦСКА
-
УЕФА подготовил проект отборочного раунда ЧМ-2022 в Европе
-
"Парма" минимально уступила "Вероне"
-
"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом"
-
4
Перес сообщил Зидану, что Погба в "Реале" не будет
-
"Витесс" Слуцкого выбил "Де Графсхап" из Кубка Нидерландов
-
ЦСКА нацелился на защитника "Севильи"
-
"Интер" продлил соглашение с Жоау Мариу, которого планирует выкупить "Локомотив"
-
Суд обязал Rambler Group выплатить "Телеспорту" 1,4 миллиона рублей
-
"Рома" отказалась от услуг еще одного футболиста
-
"Реал" представил заявку на игру против "Леганеса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4