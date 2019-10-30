"Байер" и "Шальке" прошли в следующий раунд Кубка Германии

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"Байер" и "Шальке" прошли в следующий раунд Кубка Германии

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Германии.

"Арминия" - "Шальке" 2:3

Голы: Шопф, 15 - 0:1, Раман, 25 - 0:2, Раман, 31 - 0:3, Клос, 72 - 1:3, Суку, 77 - 2:3

"Арминия": Ортега, Лукоки, Нильссон, Пипер, Клос, Притль, Суку, Ябо (Зойферт, 46), Хартель, Клос, Фогльзаммер.

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Кабак, Сане, Маккенни (Сердар, 72), Харит, Шопф, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 84), Ут (Настасич, 90).  


"Байер" - "Падерборн" 1:0

Гол: Аларио, 25 - 1:0

"Байер": Градецки, Вайзер, Та, Драгович, Баумгартлингер, Бендер (Рецос, 31), Бельараби, Хавертц, Амири (Демирбай, 71), Аларио, Фолланд (Паулиньо, 82).

"Падерборн": Хут, Коллинз, Килиан, Шонлау, Янс (Шелтон, 87), Каули, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хольтманн, 66), Гьясула (Цолински, 76), Мамба.


"Дармштадт" - "Карлсруэ" 0:1

Гол: Хофманн, 85 - 0:1

"Дармштадт": Шуен, Хен, Думич, Холланд, Херманн, Шнелльхардт (Пайк Сын Хо, 78), Хеллер (Мелем, 61), Паульссон, Кемпе, Дурсун, Хонзак (Скарке, 85).

"Карлсруэ": Герсбек, Чхве Ген Рок (Лоренц, 75), Россбах, Пизот, Штифлер (Чамоглу, 90), Гордон, Ванитцек, Тиде, Фреде, Хофманн, Финк (Кобальд, 87).

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