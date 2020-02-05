"Байер" и "Унион Берлин" вышли в 1/4 финала Кубка Германии

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"Байер" и "Унион Берлин" вышли в 1/4 финала Кубка Германии

"Байер" и "Унион Берлин" пробились в 1/4 финала Кубка Германии, обыграв "Штутгарт" и "Ферль" соответственно.

"Ферль" - "Унион Берлин" 0:1

Гол: Андрих, 85 - 0:1

"Ферль": Брюзеке, Хороба, Штекнер, Ритцка, Лах, Курт, Шеппнер, Яньич, Шалленберг (Хэдер, 88), Хеккер (Шиковски, 68), Йылдырым (Андзуана, 84).

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Фридрих, Паренсен, Андрих, Гентнер (Премель, 73), Шлоттербек, Андерссон, Уджа (Бюльтер, 60), Ингвартсен (Рюэрсон, 90).


"Байер" - "Штутгарт" 2:1

Голы: Бредлов (аг), 71 - 1:0, Аларио, 83 - 2:0, Вамангитука, 85 - 2:1

"Байер": Градецки, Драгович, Бендер (Та, 46), Синкгравен (Венделл, 85), Вайзер, Бельараби, Демирбай, Хавертц, Паласиос, Диаби (Амири, 67), Аларио.

"Штутгарт": Бредлов, Эндо, Штенцель, Филлипс, Ферстер (Эглофф, 79), Мангаля, Кастро, Дидави (Климович, 67), Гонсалес, Вамангитука, Массимо (Мола, 58).

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