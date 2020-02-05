"Байер" и "Унион Берлин" вышли в 1/4 финала Кубка Германии
"Байер" и "Унион Берлин" пробились в 1/4 финала Кубка Германии, обыграв "Штутгарт" и "Ферль" соответственно.
"Ферль" - "Унион Берлин" 0:1
Гол: Андрих, 85 - 0:1
"Ферль": Брюзеке, Хороба, Штекнер, Ритцка, Лах, Курт, Шеппнер, Яньич, Шалленберг (Хэдер, 88), Хеккер (Шиковски, 68), Йылдырым (Андзуана, 84).
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Триммель, Фридрих, Паренсен, Андрих, Гентнер (Премель, 73), Шлоттербек, Андерссон, Уджа (Бюльтер, 60), Ингвартсен (Рюэрсон, 90).
"Байер" - "Штутгарт" 2:1
Голы: Бредлов (аг), 71 - 1:0, Аларио, 83 - 2:0, Вамангитука, 85 - 2:1
"Байер": Градецки, Драгович, Бендер (Та, 46), Синкгравен (Венделл, 85), Вайзер, Бельараби, Демирбай, Хавертц, Паласиос, Диаби (Амири, 67), Аларио.
"Штутгарт": Бредлов, Эндо, Штенцель, Филлипс, Ферстер (Эглофф, 79), Мангаля, Кастро, Дидави (Климович, 67), Гонсалес, Вамангитука, Массимо (Мола, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15