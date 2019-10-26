"Байер" и "Вердер" не выявили сильнейшего в матче 9-го тура Бундеслиги
В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги "Байер" в родных стенах сыграл вничью с "Вердером".
Леверкузенцы и бременцы поразили ворота друг друга по два раза. Отличиться в этом матче удалось Милоту Рашице, Дэви Классену и Лукасу Аларио, также автогол забил Омер Топрак.
"Байер" – "Вердер" - 2:2
Голы: Топрак, 4 (автогол) - 1:0, Рашица, 40 - 1:1, Классен, 48 - 1:2, Аларио, 58 - 2:2.
"Байер": Градецки, Та, Вайзер, Бендер (Драгович, 24), Демирбай (Паулиньо, 62), Бендер, Бельараби, Баумгартлингер (Похьянпало, 89), Амири, Аларио, Фолланд.
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Фридль, Топрак, Гросс, Эггештайн, Шахин, Битенкур (Баргфреде, 90), Классен, Рашица (Голлер, 80), Сарджент (Эггештайн, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|2
|Фрайбург
|9
|17
|3
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|5
|Вольфсбург
|8
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|8
|6
|18
|Падерборн
|9
|4