"Байер" и "Вердер" не выявили сильнейшего в матче 9-го тура Бундеслиги

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги "Байер" в родных стенах сыграл вничью с "Вердером".

Леверкузенцы и бременцы поразили ворота друг друга по два раза. Отличиться в этом матче удалось Милоту Рашице, Дэви Классену и Лукасу Аларио, также автогол забил Омер Топрак.

"Байер" – "Вердер" - 2:2

Голы: Топрак, 4 (автогол) - 1:0, Рашица, 40 - 1:1, Классен, 48 - 1:2, Аларио, 58 - 2:2.

"Байер": Градецки, Та, Вайзер, Бендер (Драгович, 24), Демирбай (Паулиньо, 62), Бендер, Бельараби, Баумгартлингер (Похьянпало, 89), Амири, Аларио, Фолланд.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Фридль, Топрак, Гросс, Эггештайн, Шахин, Битенкур (Баргфреде, 90), Классен, Рашица (Голлер, 80), Сарджент (Эггештайн, 86).

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