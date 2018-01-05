"Байер" и "Вольфсбург" побеждают в товарищеских матчах

В пятницу состоялись два товарищеских матча с участием немецких клубов. Леверкузенский "Байер" обыграл "Гройтер Фюрт" со счётом 2:1, а "Вольфсбург" взял верх над "Санкт-Паули" со счётом 3:1.

"Байер" - "Гройтер Фюрт" - 2:1

Голы: Кор, 6 - 1:0, Брандт, 66 - 2:0, Чигерчи, 90 - 2:1.



"Вольфсбург" - "Санкт-Паули" - 3:1

Голы: Собота, 5 - 0:1, Брума, 12 - 1:1, Осимхен, 27 - 2:1, Дидави, 82 - 3:1.

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