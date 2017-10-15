"Байер" и "Вольфсбург" свели свой матч к результативной ничьей

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"Байер" и "Вольфсбург" свели свой матч к результативной ничьейВ матче 8-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский "Байер" на своем поле сыграл в результативную ничью с "Вольфсбургом".

"Байер" - "Вольфсбург" - 2:2

Голы: Л. Бендер, 29 - 1:0, Ориги, 44 - 1:1, Аларио, 61 - 2:1, Блащиковски, 69 - 2:2.

"Байер": Лено, Ретсос, Та, С. Бендер, Венделл, Л. Бендер (Баумгартлингер, 70), Кор (Хаверц, 74), Брандт, Фолланд, Бэйли, Аларио.

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Удуокхаи, Герхардт, Гилавоги (Дидави, 65), Камачо, Блащиковски (Димата, 71), Арнольд, Малли, Ориги (Осимхен, 84).

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" уступила "РБ Лейпцигу". | soccernews.ru

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