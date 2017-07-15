"Байер" интересуется Яремчуком

Форвард киевского "Динамо" Роман Яремчук может продолжить карьеру в Германии, сообщают украинские СМИ.

В услугах футболиста заинтересован "Байер". Отметим, что киевский клуб не планирует отпускать форварда.

В прошлом сезоне Яремчук провел 10 матчей за "Динамо", но результативными действиями не отметился.

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