"Байер" - "Краснодар": анонс и прогноз ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

"Байер" – "Краснодар"

Стадион: "Бай Арена" (Леверкузен)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

Вторая игровая неделя для российских команд в Лиге Европы продолжится матчем в немецком городе Леверкузен, где местный "Байер" протестирует "Краснодар". Первый матч этих команд получился довольно ярким, но голов зрители не увидели, так что основные баталии переносятся в Германию. С точки зрения цифр, подопечным Мурада Мусаева будет проще в грядущем поединке, так как их устроит результативная ничья или победа с любым счетом. "Фармацевтам" в этом отношении сложнее. Им для прохода дальше нужно только выигрывать и держать в голове мысль о том, чтобы не пропустить гол.

"Байер" является одной из самых бьющих команд этой Лиги Европы. В среднем они стреляют по воротам соперника по 16,8 раз за игру – только 4 коллектива имеют лучший результат. Это отражается и на общей результативности команды. На групповом этапе "фармацевты" забили 16 мячей. Приход Петера Боша с его агрессивным прессингом смог взбодрить команду, и "Байер" начал забивать еще больше. В последних 4 матчах Бундеслиги (победных, кстати!) в ворота соперников залетело 13 мячей, в том числе 3 в ворота "Баварии". Кроме того, 6 из последних 8 домашних матчей "Байера" во всех турнирах закончились победой для хозяев. В Краснодаре "неверкузен" не забил, но в целом контролировал игру и нельзя отрицать, что в домашнем матче банда Боша сыграет по тому же сценарию. Только теперь атакам "Байера" не сможет помогать Карим Беллараби – немец угодил в лазарет.

"Краснодар" мог выигрывать в первой встрече. Несмотря на ведение игры со сторон "Байера", именно у "быков" были 2 самые голевые моменты, которые в итоге не превратились голы. Промахи в ответственный момент могут стоить "Краснодару" очень дорого, так как нынешние подопечные Мусаева еще никогда не побеждали в гостевых матчах плей-офф Лиги Европы. Кроме того, уже в этом сезоне "быки" доказали, что гостевые игры им удаются намного хуже. На ум приходит игры группового этапа с "Севильей", где яркая домашняя игра сменилась поражением 0:3 на выезде. "Стандарт" в Бельгии тоже повержен не был! Прогнозы исключительно неутешительны. По мнению многих экспертов у "Краснодара" даже больше шансов вылететь, чем у "Зенита", проигравшего первую встречу.

Интересные факты перед противостоянием "Байер" – "Краснодар".

"Байер" не проигрывает уже в 6 матче кряду против российских команд в еврокубках. Всего "фармацевты" сыграли 10 встреч с российскими командами, победили 4 раза, еще по 3 раза были зафиксированы ничьи и поражения.

"Краснодар" проиграл 5 из 7 матчей против немецких команд в еврокубках. Единственная победа "быков" была зафиксирована в родных стенах против дортмундской "Боруссии" в сезоне 2015/16. Все три поездки "Краснодара" на немецкие стадионы непременно заканчивались поражениями.

"Байер" проиграл лишь в одном домашнем матче Лиги Европы из последних десяти. При этом 6 из 10 встреч закончились вничью!

После ничьих в выездных матчах еврокубков "Байер" выходил дальше в восьми из десяти случаев.

Краснодарские "быки" еще ни разу не побеждали в выездных матчах плей-офф Лиги Европы.

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Вайзер, Драгович, Бендер, Венделл – Арангис, Кор, Хавертц – Бейли, Брандт, Фолланд.

"Краснодар": Крицук – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Каборе, Газинский, Олссон – Вандерсон, Классон, Игнатьев.

Прогноз на матч "Байер" – "Краснодар"

"Байер" – фаворит на проход дальше, по мнению букмекеров. Это воплощается в коэффициенте 1,4. На "Краснодар" дают 3,06. Что касается отдельно взятого матча, то здесь, как не сложно догадаться, "фармацевты" снова на вершине – 1,5 против 6,9 на "Краснодар". В случае ничьи в основное время поставленные деньги можно умножить в 5 раз.

Очень вероятно, что ответный матч получится намного более результативным, чем первый. Особенно, если кто-то откроет счет в самом дебюте поединка. Но при этом не исключен и тот вариант, что "Краснодар" опуститься на свою половину поля и будет искать моменты в контратаках, отдавая "фармацевтам" полный карт-бланш на доминирование, владение и прочие вещи, которые совершает фаворит с позиции своего статуса. Мы считаем, что шансы краснодарских "быков" на проход дальше достаточно малы. Ставка на то, что "Байер" пройдет дальше, хоть и не принесет много денег в связи с низким коэффициентом, зато видится надежной. Если вы хотите больше, рекомендуем обратить внимание на тотал матча больше 2,5, на который дают неплохой коэффициент 1,6.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,6).