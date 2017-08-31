"Байер" купил за 22 миллиона евро греческого защитника

Защитник "Олимпиакоса" Панайотис Рецос перешёл в "Байер", сообщает официальный твиттер леверкузенского клуба.

Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. 19-летний грек заключил с "фармацевтами" контракт до лета 2022 года.

Рецос является воспитанником "Олимпиакоса", за основную команду выступал с 2015 года, сыграл 40 матчей.

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