"Байер" – "Лацио" - 1:3, "Борнмут" – "Валенсия" - 0:1 (обзоры)

Теги борнмутбайер леверкузенлациоваленсия

"Байер" – "Лацио" - 1:3, "Борнмут" – "Валенсия" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.

"Байер" – "Лацио" - 1:3

"Борнмут" – "Валенсия" - 0:1

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Лацио" разобрался с "Байером", "Валенсия" одолела "Борнмут". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов