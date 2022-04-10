"Байер" Лунева не смог обыграть "Бохум" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Бохум" и "Байер" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Байер", набрав 52 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 36 очками остался на 12-й позиции.

"Бохум" – "Байер" - 0:0

"Байер": Градецки, Коссуну, Та (Баккер, 30), Тапсоба, Инкапиэ, Арангис, Демирбай (Паласиос, 77), Андрих, Шик (Аларио, 77), Диаби, Паулиньо (Бельараби, 66; Синкгравен, 77).

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