"Байер" Лунева не смог обыграть "Бохум" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Германии "Бохум" и "Байер" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Байер", набрав 52 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 36 очками остался на 12-й позиции.
"Бохум" – "Байер" - 0:0
"Байер": Градецки, Коссуну, Та (Баккер, 30), Тапсоба, Инкапиэ, Арангис, Демирбай (Паласиос, 77), Андрих, Шик (Аларио, 77), Диаби, Паулиньо (Бельараби, 66; Синкгравен, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20