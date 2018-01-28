"Байер" - "Майнц" - 2:0 (обзор)

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"Байер" - "Майнц" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский "Байер" обыграл "Майнц".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Байер Леверкузен 20 34
3 Шальке 20 34
4 Айнтрахт Франкфурт 20 33
5 РБ Лейпциг 20 32
6 Боруссия Дортмунд 20 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
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