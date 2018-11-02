"Байер" может пойти на расставание с трансферной целью "Челси"

Леверкузенский "Байер" может пойти на расставание с вингером Леоном Бэйли, сообщает немецкая пресса.

"Фармацевты" рассматривают вариант с продажей 21-летнего ямайца из-за его желания поскорее сменить клуб. Трансфер, вероятнее всего, состоится уже в январе.

Ранее стало известно, что зимой перспективного полузащитника готов приобрести лондонский "Челси".

Бэйли выступает за "Байер" с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с "аптекарями" рассчитан до 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. | http://soccernews.ru